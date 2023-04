Da martedì 28 febbraio a lunedì 6 marzo, 35 alunni delle classi quarte e quinte dell’Istituto Alberghiero Artusi di Riolo Terme hanno partecipato a un soggiorno studio in Irlanda, accompagnati da due docenti di inglese, la prof.ssa Elena Assirelli e la prof.ssa Annarita Bandini.

Gli studenti, in gruppi di 2/3, hanno soggiornato presso famiglie selezionate a Dun Laoghaire, una cittadina sulla costa a 12 Km da Dublino: questa esperienza in famiglia ha loro permesso di entrare a pieno nello spirito irlandese e di sperimentare una vita familiare diversa da quella italiana.

“Mi sono trovata molto bene con la mia host family, che cucinava per noi tutte le sere e si è sempre dimostrata molto disponibile”, queste le parole di Susanna, studentessa che ha preso parte al soggiorno.

Durante la mattina i ragazzi hanno frequentato un corso d’inglese presso la scuola locale DLTC English Language School, divisi in tre gruppi, mentre ogni pomeriggio le docenti accompagnatrici proponevano attività per poter meglio immergersi nello spirito irlandese. Un pomeriggio, accompagnati da una guida turistica locale, hanno visitato Dublino; il pomeriggio successivo hanno invece raggiunto il Castello locale di Malahide, chehaconservata intatta un’atmosfera d’altri tempi; divisi in gruppi, alcuni hanno poi fatto visita alla Guinness Storehouse, altri al negozio Build a Bear, un negozio in cui è possibile personalizzare i peluche con abiti, certificati di nascita e nomi, altri ancora al Trinity College e alla sua Long Room, la famosa biblioteca che raccoglie volumi importantissimi, tra cui il Book of Kells.

Anche due sere sono state vissute in maniera particolare: in una tutto il gruppo ha preso parte ad una serata di danze irlandesi e domenica, l’ultima sera, le docenti hanno organizzato una cena tipica in un pub irlandese. È stata una bellissima esperienza alla quale i nostri studenti hanno potuto partecipare soprattutto grazie all’impegno delle docenti e che permetterà ai ragazzi di ricordare gli anni all’Istituto con grande soddisfazione.

Soggiorno, studio,Irlanda , studenti ,alberghiero di Riolo Terme: esperienze che lasciano il segno