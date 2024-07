Stefano Baldissera è il nuovo segretario coordinatore di Ugl Autonomie di Ravenna, un incarico che gli è stato affidato con nomina diretta del segretario nazionale della federazione Ugl Autonomie, Ornella Petillo, e con la condivisione del segretario regionale Autonomie Emilia Romagna, Delmo Crociani, e del segretario territoriale di Ugl Romagna, Filippo Lo Giudice.

Stefano Baldissera è nato a Faenza il 4 maggio del 1973, ha conseguito la laurea triennale in ingegneria meccanica, nel 2008 ha iniziato la professione di agente presso la Polizia Municipale di Faenza occupandosi di viabilità e infortunistica stradale e nel 2018 ha vinto il concorso da ufficiale sempre presso la Polizia Locale unione Romagna faentina sede di Faenza. Qui oggi ricopre il ruolo di ispettore capo ed è impiegato presso l’ufficio di polizia giudiziaria, come responsabile del personale esterno.

All’Ugl Autonomie fanno capo tutti i lavoratori e le lavoratrici degli Enti Locali del Pubblico Impiego.

Al nuovo nuovo reggente provinciale di Ugl Autonomie di Ravenna l’incarico di battersi in difesa del ruolo fondamentale che svolgono gli impiegati della Pubblica Amministrazione e in particolare – sul versante lavorativo – per ribadire che vi è la necessità di un’immediata riforma del settore che possa anche sbloccare nuove assunzioni con un costante turnover negli enti locali.

A Stefano Baldissera gli auguri di buon lavoro da parte di Delmo Crociani e Filippo Lo Giudice.