Scuola: quasi ultimati i lavori nell’ex ITI per accogliere 8 classi delle Carchidio-Strocchi

Sono in fase di ultimazione i lavori nell’ex sede dell’ITI, in viale delle Ceramiche, dove verranno trasferite 8 classi della secondaria di secondo grado dell’Istituto comprensivo Carchidio-Strocchi per via delle nuove norme di distanziamento sociale dettate dall’emergenza sanitaria. Il recupero dello stabile è stato possibile grazie ad un accordo fra l’Amministrazione comunale e l’ente “Provincia Bolognese dei Frati Minori Conventuali” che fa capo alla realtà religiosa dei francescani conventuali del nord Italia: un comodato ad uso gratuito, mentre i lavori saranno a carico del Comune, finanziabili attraverso i fondi messi a disposizione per le scuole dal Ministero dell’istruzione, per una cifra fra i 270 mila e i 300 mila euro.