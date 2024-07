Violento incidente questa mattina su via Cervese all’incrocio con via Targhini, al confine con il territorio cervese. I veicoli coinvolti sono una Skoda e una motocicletta Honda che si sono scontrate frontalmente per circostanze ancora di fase di approfondimento. La Polizia Locale di Cesena sta svolgendo le verifiche riguardo il rispetto delle precedenze.

Alla guida dei veicoli due giovani: il motociclista, che è stato scaraventato sull’asfalto, ha avuto la peggio e ha perso la vita prima di arrivare all’ospedale Bufalini di Cesena. Il conducente dell’auto è rimasto illeso.