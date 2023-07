Scontro fra uno scooter e una bici a Faenza: due feriti gravi al Bufalini

Incidente dalle dinamiche ancora da chiarire in via Gesuita a Faenza. Due feriti gravi, entrambi trasportati all’ospedale Bufalini di Cesena. Un ragazzo, che viaggiava in sella ad una bici, e un anziano, alla guida di uno scooter.

Lo scontro fra i due è avvenuto poco prima di mezzogiorno, lungo una strada alla periferia della città, ma non sono chiare le responsabilità di quanto accaduto. Sarà compito degli agenti della Polizia Locale capire come i due mezzi siano venuti a urtarsi.

Quel che è certo è che entrambi i conducenti sono poi caduti violentemente a terra, sbattendo la testa. Il 118 è intervenuto con ambulanza, auto medica e elicottero decollato da Ravenna. Le conseguenze più gravi della caduta sono state a carico del ciclista, trasportato, dopo aver ricevuto le prime cure, a bordo dell’elimedica, decollata alla volta del centro traumatologico specializzato romagnolo. Stessa destinazione per lo scooterista, trasportato a Cesena però via gomma.