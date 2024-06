Il SaxArt Festival – in programma fra Faenza e Russi dal 27 giugno al 5 luglio 2024 – propone la sua XXV edizione con concerti dedicati al saxofono.

Il SaxArt Festival inizia giovedì 27 giugno, alle ore 21.15, al MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, con un concerto dedicato ad Enrico De Giovanni, già sindaco di Faenza, nel 25° della sua scomparsa. Al sax soprano solista, Marco Albonetti insieme all’Orchestra Filarmonica Italiana propongono il progetto musicale in prima assoluta: “RITRATTI, Visioni e Sogni della musica da film”, con nuovi arrangiamenti scritti da Marco Albonetti appositamente per questa serata. “In un viaggio ideale si pensa a luoghi e ad incontri che possono lasciare un pensiero nostalgico, un desiderio di fuga, un senso di bellezza e sospensione. La musica da film è considerata l’altra anima della musica classica del ventesimo secolo, ed i capolavori di Nino Rota, Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Stelvio Cipriani, sono amati dal pubblico di tutto il mondo. La musica di questi grandi compositori, ci trasporta in un altro tempo e luogo, evoca ricordi di esperienze passate o ci introduce in nuovi mondi, luoghi che possiamo solo vedere nei nostri sogni. RITRATTI è un omaggio all’Italianità.”

“Il SaxArt Festival è nato nel 1999 dopo alcuni incontri con l’allora Sindaco De Giovanni e il sottoscritto durante i miei rientri dagli USA dove studiavo presso la Michigan State University. Lo scopo era quello di riuscire ad organizzare un festival dedicato al sassofono e portare a Faenza grandi artisti e studenti da tutto il mondo. Un sogno che si è realizzato, grazie anche ai tanti sponsor che ci hanno aiutato.”

La manifestazione musicale si avvale del patrocinio e del contributo dei Comuni di Faenza e Russi, dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina, di Romagna Acque-Società delle Fonti, Gruppo Hera, Mic – Museo Internazionale delle Ceramiche, Confcooperative, La BCC Ravennate Forlivese e Imolese – Gruppo Iccrea e dell’Associazione Padre Giulio Odv, nonché del sostegno del gruppo di “Amici del Festival”: Andrea Baldini, Franco Corradini, Anna Maria Dapporto, Luisa Pederzoli, Fernando Predoli, Gianna Tasselli e Matteo Terrabusi.

(ingresso 10,00 €). Prevendita presso la biglietteria del MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche, negli orari di apertura dalle 10.00 alle 19.00. Info prevendita: 0546 697311.

Info; SaxArt Festival: 348 5694832.