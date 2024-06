Si è svolta giovedì 20 giugno l’inaugurazione del rinnovato store Sabbioni di Via IV Novembre, alla presenza del Sindaco Michele De Pascale e delle Assessore Annagiulia Randi e Federica Moschini, che hanno tagliato il nastro insieme al direttore generale Maurizio Sabbioni, al figlio Matteo Sabbioni e alla nipote Giulia Zoli.

I lavori di ristrutturazione della storica profumeria ravennate sono iniziati il 13 Maggio e fanno parte di un più ampio processo di rebranding iniziato nel 2020.

Il rinnovo ha interessato sia la struttura del negozio che l’arredamento. Il negozio è stato ampliato e adeguato alle tendenze di mercato in materia di layout. Particolare attenzione è stata posta sull’accesso libero alle make-up station da parte della clientela, che ora potrà vivere il negozio divertendosi.

Nel punto vendita sono stati aggiunti numerosi marchi di tendenza, tra i quali Jo Malone, Bobbi Brown e Nabla. In occasione della riapertura, sabato 22 giugno sono previsti eventi e promozioni esclusive.

Sin dall’apertura alle ore 9:00, in negozio si troveranno esperti di make-up, skincare e fragranze, organizzati in 3 corner, che potranno fornire consigli su misura. Solo per la giornata di sabato, inoltre, si potrà godere di una promozione esclusiva del 25% per i possessori di Ethos Card (i dettagli in negozio).

Ma le sorprese non finiscono qui, dalle ore 16:00 di sabato e fino alla chiusura, in negozio si potrà trovare: Dj Set, Polaroid personalizzate, consegna di omaggi e corner esperienziali.