Sabato la Donazione dei Ceri, ma sul palio ancora troppi punti interrogativi

Sabato, in occasione delle celebrazioni per la Madonna delle Grazie, si terrà il primo evento legato al palio del Niballo dalla Nott de Bisò del 2020. Durante la messa per la Beata Vergine, infatti, tornerà ad essere celebrata la donazione dei ceri, con i gruppi rionali e il gruppo municipale che doneranno ognuno al vescovo Monsignor Mario Toso un cero. Sarà il primo evento legato al palio 2021, di cui però ancora non si conosce la programmazione. Le ultime riunioni del comitato palio, infatti, non hanno ancora portato ad una decisione definitiva. Troppa incertezza attorno alla pandemia con molti fattori che influenzano la decisione che esulano dallo stesso palio.