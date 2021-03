Sono stati sottratti dalla tomba di Ilenia Fabbri alcuni oggetti lasciati in ricordo della donna uccisa la mattina del 6 febbraio nella sua abitazione da Pierluigi Barbieri.

Dalla tomba sono stati portati via un cuore in ceramica, un gatto in ceramica, un cuore in legno e un piccolo vaso.

Pierluigi Barbieri ha confessato di aver commesso l’omicidio su indicazione dell’ex marito di Ilenia, Claudio Nanni, il quale però ha sempre fornito ai magistrati un’altra versione: Barbieri doveva solo spaventare l’ex consorte.

Ilenia aveva progettato di sposarsi con il nuovo compagno. Prima avrebbe dovuto completare l’iter burocratico di divorzio dal marito. Il 26 febbraio i due ex coniugi si sarebbero dovuti presentare in tribunale per discutere i contenziosi economici al termine della loro unione.