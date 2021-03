Coronavirus: ambulatori medici aperti nei weekend per vaccinare il personale scolastico

Sono riprese in questi giorni le vaccinazioni al personale scolastico della provincia di Ravenna grazie alle nuove dosi arrivate in tutta la regione che hanno permesso di iniziare a potenziare la campagna vaccinale. Sono i medici di medicina generale ad essere incaricati di continuare a portare avanti le vaccinazioni per tutti i lavoratori della scuola in vista della riapertura di parte degli istituti dopo Pasqua. Le vaccinazioni quindi stanno proseguendo negli ambulatori medici o negli spazi messi a disposizione dall’azienda sanitaria. Si vaccina anche nel weekend, come sta avvenendo di fatto in queste ore, con il supporto delle associazioni di volontariato, per non andare a modificare la normale attività ambulatoriale, già fortemente influenzata dalla pandemia.