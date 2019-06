Luca Rosetti, Consigliere Territoriale del Mare e Lista per Ravenna – hanno inviato ripetute segnalazioni scritte e telefoniche al Comune di Ravenna e alla Polizia Municipale, per segnalare la continua violazione dell’art.157, comma 5 del CdS, da parte di numerosi “camper”, perché la sagoma della gran parte dei mezzi oltrepassava abbondantemente la parte anteriore e posteriore della segnaletica orizzontale. In altri casi sono state segnalate numerose situazioni di palese “sosta campeggio”, con vasistas e scalette aperte, utilizzo di cunei sotto le gomme anteriori, stabilizzatori estratti, biancheria esposta, sedie e tavolini su area pubblica, ecc, come dimostrato anche dalle foto pubblicate in un sito dedicato al “PlainAir” ( “Da anni, specie durante la stagione estiva, diversi cittadini, tra i quali il sottoscritto, – così esordisce– hanno inviato ripetute segnalazioni scritte e telefoniche al Comune di Ravenna e alla Polizia Municipale, per segnalare la continua violazione dell’art.157, comma 5 del CdS, da parte di numerosi “camper”, perché la sagoma della gran parte dei mezzi oltrepassava abbondantemente la parte anteriore e posteriore della segnaletica orizzontale. In altri casi sono state segnalate numerose situazioni di palese “sosta campeggio”, con vasistas e scalette aperte, utilizzo di cunei sotto le gomme anteriori, stabilizzatori estratti, biancheria esposta, sedie e tavolini su area pubblica, ecc, come dimostrato anche dalle foto pubblicate in un sito dedicato al “PlainAir” ( https://www.campercontact.com/it/italia/emilia-romagna-bo-fe-fc-mo-pc-pr-ra-re-rn-sm/marina-di-ravenna/6297/parcheggio-comunale ).

Il problema è maggiormente diffuso nei lidi, come Marina di Ravenna, dove nonostante anni di richieste, mancano aree pubbliche di sosta e scarico per camper. La continua presenza del problema dimostra una insufficiente prevenzione da parte degli enti preposti, per questo, per evitare il protrarsi della spiacevole e annosa situazione, il mancato rispetto delle normative vigenti, si chiede di adottare soluzioni mirate alla definitiva soluzione del problema, anche nell’area parcheggio in questione”.