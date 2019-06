Presso il Comando Vigili del Fuoco di Ferrara si sono svolti gli esami, a livello nazionale, del concorso di Capo Squadra Volontario.

Ha superato la prova a livello nazionale, con ottimi risultati, il seguente personale in servizio al Distaccamento di Casola Valsenio, componente volontaria del Comando di Ravenna:

MIRKA MONDUCCI

FULVIO SANTANDREA

STEFANO MONTEFIORI

LORENZO LASI

GIANLUIGI LARICCHIA

DEVIS FROLLO

La qualifica in promozione al livello di Capo Squadra Volontario regolarizza le partenze e distribuisce responsabilità e professionalità alle squadre operative. Inoltre, con questo riconoscimento, anche le squadre Casolane, saranno formate da 6 ufficiali di polizia giudiziaria, in grado di svolgere l’importante attività di investigazione sulle cause di incendio.