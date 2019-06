Sabato si è svolta la premiazione del progetto #myRavenna – la webserie dedicato ai creativi che avevano preso parte al video contest #myRavenna – Be Inspired dello scorso autunno.

Vince all’unanimità “Contrasto” di Simone Pelatti e la sua web serie verrà nei prossimi mesi prodotta dall’ufficio Turismo del Comune e pubblicata sui canali social ufficiali di Ravenna Tourism e #myRavenna.

Menzione d’onore è stata attribuita al progetto Passaporto di Alice Fabbri.

A selezionare il progetto vincitore, la giuria composta da Maria Grazia Marini, Maria Martinelli, Davide Zanza, Simone Bachini, Elisa Bonaccorso, Simone Bachini e al pubblico i loro soggetti in una sessione di pitch. L’evento, aperto a tutti, ha avuto luogo a Palazzo Rasponi dalle Teste in Piazza Kennedy. Il percorso formativo promosso sul progetto ha avuto inizio il 24 marzo ed è stato tenuto da Francesca Acquati e Marina Mussapi.

“Siamo partiti dal contest ‘myRavenna be inspired’ un anno fa e vista la buonissima risposta abbiamo coinvolto i partecipanti ed organizzato un laboratorio per la produzione di web series per la promozione della città” spiega l’assessore al Turismo Giacomo Costantini “per una migliore promozione stiamo presidiando con contenuti autentici tutti i canali attraverso i quali possiamo raccontare col giusto tono la nostra Ravenna, in particolare sulle piattaforme social la nostra strategia ha tra gli obbiettivi quello di favorire la produzione di contenuti dalle persone che nei loro ruoli cittadini, visitatori, professionisti, artisti che siano, si trasformano in ambasciatori della città. È su questo filone che si inserisce questo progetto, ripercorrendo altre iniziative come la maratona fotografica arRAngiati”.