Siamo tutti a casa per il lockdown “coronavirus (covid-19)” e ci si impegna in cucina oppure a sistemare cose, tra cantina, soffitta e armadi; è stato così ritrovato in alcuni cassetti un documento, un reperto eccezionale riguardante il Palio del Niballo 1959.

Una lettera dattiloscritta in due pagine datata 9 maggio 1959 su carta intestata dell’Ente Settimana Faentina con un elenco nominativo della prima sfilata del Palio disputato il 28 giugno- suddiviso nei 5 Rioni Faentini

Il ritrovamento, verificatosi in Borgo, è avvenuto qualche giorno fa in soffitta a casa di Pietro Gorini (dirigente rionale anni 1960/1961).

Tra i nomi dei vari rionali vengono citate le dame, oltre ai 5 comitati rionali i vari personaggi che hanno fatto le prove alla sfilata del 1959 tra i quali “anticipiamo” per il Bianco oltre a personaggi Gaudenzi Vittorio, il fotografo del Borgo, Bettoli Vittorio (fratello di Giuliano), Ferro Giovanni ora Ingegnere, per il Verde Calubani Tommaso del famoso ristorante di Errano per il Nero Bugli Luciano (poi Capo Rione del Nero), a chiudere il regista Prof. Vincenzo Cattani e il Segretario dei comitati rionali il Cav. Giuseppe Ghetti (papà di Aldo Ghetti).

Il documento è stato presentato durante la diretta Facebook di domenica 3 maggio 2020 – NIBALLO LIVE dalla pagina ufficiale del Rione Rosso.