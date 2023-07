“Paradais 2023” arte, cultura, spettacolo è il programma degli eventi organizzati dall’associazione “Ivo Sassi Aps”.

Nell’ambito del calendario, venerdì 7 luglio, è in programma l’inaugurazione del Giardino della scultura ceramica, voluto da Ivo Sassi, è una realtà consolidata con oltre 40 sculture di grandi dimensioni, inserito nel circuito del MAP (Museo all’Aperto) della città di Faenza, in un parco di 10.000 mq al centro del quale sorge l’abitazione dell’artista, una vera opera d’arte ideata dall’architetto Filippo Monti. L’intero contesto è entrato a far parte delle ‘Case e studi dei personaggi illustri dell’Emilia-Romagna’. L’inaugurazione è prevista per le 18.30 alla presenza del sindaco Massimo Isola e di altre autorità del territorio.

L’iniziativa è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Faenza, del Museo Internazionale delle ceramiche e con il supporto di tre importanti aziende leader faentine: BLACKS, RESTART, TEMA SINERGIE e la collaborazione di CNA.

Ivo Sassi, riconosciuto come uno dei grandi maestri ceramici del ‘900, nasce a Brisighella nel 1937 e muore a Faenza nel 2020. Nella sua lunga carriera ha ricevuto premi prestigiosi e innumerevoli riconoscimenti. È stato un artista completo: pittore, ceramista, designer e scultore. Sassi ha dedicato tutta la sua vita alla ceramica rinunciando, caso unico, all’insegnamento perché gli portava via tempo ed energia. Tutte le sue opere, dalle più piccole a quelle monumentali, sono pezzi unici, non usava stampi ma interveniva direttamente sull’argilla.