I consiglieri di Lega nel consiglio comunale di Cervia hanno presentata un’interpelenza dove chiedono spiegazioni sull’asta del canale lato Milano Marittima.

Ecco il testo integrale:

“INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: ASTA CANALE LATO MILANO MARITTIMA.

P R E M E S S O

 che da varie segnalazioni risulta che il servizio dell’acqua dolce messo a disposizione alle barche ormeggiate sul lato nord del porto canale di Cervia è stato sospeso lo scorso settembre e mai più riattivato;

 che ad oggi solo la motonave New Ghibli e la Nautica 2000 dispongono di acqua dolce;

 che gli scafisti dello sci nautico e tutte le imbarcazioni dei diportisti non hanno la possibilità di lavare le proprie barche e le proprie attrezzature ricoperte dalla salsedine, e neppure è possibile ricaricare le proprie cisterne con acqua dolce;

 che le gettoniere adibite all’erogazione dell’acqua, sono chiuse e non utilizzabili;

 che dal cantiere nautico De Cesari alle porte vinciane è stato messo a disposizione un unico bidone per i rifiuti;

 che la banchina è stretta e non deve essere utilizzata per il passeggio dei non addetti ai lavori, che troppo spesso ne approfittano per salire sulle barche senza autorizzazione;

C O N S I D E R A T O

– che la disponibilità di acqua dolce è indispensabile per le imbarcazioni ormeggiate e che il servizio deve essere ripristinato al più presto; – che nell’ambito del bilancio di previsione 2023-2025 sono previsti cinque milioni di euro per il porto canale Cervia, ed in particolare per il consolidamento della sponda sinistra della struttura;

Chiediamo al Sindaco e alla Giunta:

1- Per quale motivo non si è andati in contro alle richieste degli scafisti e diportisti, segnalazioni avanzate all’Amministrazione e al delegato al porto che risalgono a prima di Pasqua?

2- Di chi è la competenza del servizio e quale ruolo ha Gamie srl nell’erogazione dei servizi?

3- Perché la banchina non è ad uso esclusivo dei proprietari delle imbarcazioni?

4- Se fosse possibile mettere a disposizione qualche bidone in più?

5- Per quando è previsto l’inizio lavori per il ripristino della banchina nord e per quanto dureranno?

6- I lavori sopra indicati modificheranno la larghezza del porto canale e della strada adiacente?

7- I lavori per la nuova banchina e la mancanza di fornitura dell’acqua sono correlati?

8- Quali altri giudizi esprimono il Sindaco e la Giunta in merito alle problematiche sopra esposte?

9- Quali ulteriori informazioni sono disponibili in merito alla problematica in oggetto?

Ai sensi del comma 4° dell’art. 27 del Regolamento del Consiglio Comunale chiediamo risposta entro giorni 20 (venti) dal deposito della presente.”

I consiglieri Lega Cervia

Enea Puntiroli

Daniela Monti

Stefano Versari