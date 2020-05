“Oggi sarebbe stata una bella giornata per la nostra Città: infatti oggi non si è registrata alcuna nuova positività nella Provincia di Ravenna e abbiamo potuto riabbracciare qualcuna delle nostre amate libertà. Abbiamo visto aziende riaprire i battenti e persone riappropriarsi delle proprie abitudini, piccole ma preziose. Sarebbe stata una bella giornata, dicevo, eppure non lo è” afferma il Sindaco di Russi Valentina Palli in un post di ieri sulla pagina Facebook del Comune di Russi.



“Oggi ci ha infatti lasciato un nostro concittadino, un ospite della CRA Baccarini, risultato positivo al coronavirus, prima ancora un padre, un nonno. Le nostre condoglianze ed il nostro cordoglio più intimo e profondo si uniscano a quelli della famiglia. Questi lutti ci squarciano il cuore e ci scuotono nel più profondo” conclude Valentina Palli.