Per il mese di ottobre e novembre sono aperti gli arruolamenti per diventare Volontari presso la Croce Rossa Italiana – Comitato di Ravenna. Il corso, teorico-pratico, verrà svolto in modalità mista: parte online e parte in presenza. Questo corso sarà anche occasione per la chiusura dei corsi online precedentemente attivati. “Durante gli ultimi mesi molti aspiranti volontari hanno frequentato solo il corso teorico senza concludere con la formazione pratica. – spiega il Presidente Alberto Catagna – Questa sarà l’occasione per concludere il corso con la parte pratica di primo soccorso e iniziare il periodo di tirocinio“. Il corso è gratuito ed è possibile iscriversi a partire dai 14 anni compiuti.

https://gaia.cri.it/ e selezionare uno dei corsi attivi su Ravenna. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 0544/219162. Il corso corrisponde al primo livello del Quadro Europeo delle Qualifiche e fa conseguire la qualifica di Volontario, seguiranno poi i diversi corsi di specializzazione in base alle preferenze manifestate dai partecipanti: operatore trasporto sanitario, operatore soccorso in ambulanza, operatore sociale, clown di corsia, operatore soccorso in acqua, operatore di protezione civile, unità cinofila. Per iscriversi al corso è necessario compilare la scheda di registrazione disponibile sul portale