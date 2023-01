Ultimo appuntamento sabato 21 gennaio dalle ore 14.30 alle 18:00 per l’ultimo Open Day dell’Istituto Professionale Alberghiero Pellegrino Artusi di Riolo Terme, che presenterà tutti le declinazioni della scuola: enogastronomia, sala/bar, accoglienza turistica e arte bianca/pasticceria.

E’ l’ultima occasione, per famiglie e studenti, specialmente quelli ancora incerti, di vedere dal vivo il percorso scolastico che potrebbero intraprendere tra pochi mesi. Si tratta di un’ulteriore occasione per conoscere in modo concreto la realtà della scuola riolese. Subito dopo l’accoglienza in aula magna da parte del Dirigente scolastico Stefano Rotondi, l’itinerario si snoda tra aule, tra cui spiccano le aule innovative e multimediali, e i laboratori, la cui presentazione è affidata alle competenze di insegnanti e studenti, che preparano una selezione di portate, così da dimostrare competenza, professionalità e attenzione ai dettagli proprio nel loro campo di specializzazione.

Inoltre, la presenza degli insegnanti di tutti i dipartimenti consentirà agli interessati di avere un confronto diretto riguardo tutte le informazioni necessarie per scoprire l’offerta formativa della nostra scuola. A pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni online, che quest’anno si concluderanno alle ore 20 del 31 gennaio, l’Alberghiero Artusi si conferma sul territorio per i risultati incoraggianti in termini di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro, come tanti nostri ex studenti dimostrano con entusiasmo.