Sana e corretta alimentazione, benefici della dieta mediterranea, adozione di stili di vita che promuovano il benessere personale, psico-fisico e ambientale, correlazione tra le scelte individuali e la salute dell’intera comunità: di tutto questo e tanto altro si parlerà durante l’interessante Conferenza dal titolo “Mangiare bene, vivere meglio” che si terrà nella mattinata di giovedì 21 novembre, a partire dalle ore 9:30, nell’Aula Magna dell’“IP Persolino-Strocchi”, in via Medaglie d’oro, 92.

L’evento è promosso dalla Federazione Coldiretti Ravenna, che da anni intrattiene un rapporto privilegiato con l’Istituto scolastico faentino, attivamente impegnato, in linea con la sua vocazione professionale, nella conoscenza e nella valorizzazione dei prodotti e delle eccellenze alimentari della nostra regione, con l’obiettivo di progettare e costruire, anche attraverso l’apporto di esperti, enti e associazioni, percorsi ed esperienze significativi che favoriscano un proficuo interscambio tra scuola e territorio e, nel contempo, orientino gli alunni all’adozione di stili di vita sani e corretti.

È questa, infatti, una tematica che sta particolarmente a cuore al “Persolino-Strocchi”, molto attento a stimolare e incoraggiare in tutte le sue componenti – alunni, docenti e personale non docente – e nella comunità scolastica nel suo insieme scelte consapevoli e responsabili, in ordine alla promozione del benessere individuale e collettivo e alla prevenzione di ogni forma di disagio o comportamento a rischio per la salute propria e altrui.

Le attività organizzate dalla scuola per promuovere il benessere degli studenti

La Conferenza di giovedì, che vedrà la partecipazione di alcune classi terze del corso agrario e grafico dell’Istituto, si inserisce in un percorso più ampio che ha preso il via nel mese di settembre con la visita di alcune classi del “Persolino” al Villaggio della Coldiretti a Bologna, nel cuore della food valley, dove gli alunni hanno potuto conoscere più da vicino i prodotti del nostro territorio ed entrare in contatto con importanti aziende agricole della regione, per indagare e toccare con mano le ragioni del successo dell’alimentare made in Italy nel mondo. La visita al Villaggio contadino di Bologna è stata, inoltre, l’occasione per avviare nuove collaborazioni con alcune aziende emiliano-romagnole che hanno poi aperto le proprie porte agli studenti della scuola, permettendo a ragazzi e docenti di assistere direttamente al processo produttivo di alcune eccellenze del territorio come il Parmigiano Reggiano o il Prosciutto crudo di mora romagnola.

Una terza tappa di questo edificante percorso sull’alimentazione e i corretti stili di vita è, infine, prevista per la prossima primavera e sarà incentrata sullo sport e sull’attività fisica come necessarie esperienze da affiancare all’educazione alimentare, nell’ottica della promozione del benessere psico-fisico individuale e collettivo e di uno sviluppo globale della personalità degli alunni.

Un importante momento di riflessione: il programma dettagliato dell’evento di giovedì

Questo il programma dettagliato della Conferenza di giovedì, che rappresenta, dunque, un fondamentale momento di riflessione e punto di raccordo tra le diverse esperienze e attività proposte dal “Persolino-Strocchi” ai propri studenti nell’ambito del percorso sopra delineato:

ore 9:30 – Introduzione e saluti

ore 9:40 – “ Cibo per l’anima ”, a cura della dott.ssa Serena Meluzzi, naturopata

ore 11:30 – Conclusioni, a cura di Nicola Dalmonte, presidente Coldiretti Ravenna.

L’“IP Persolino-Strocchi” ringrazia i relatori e la Federazione Coldiretti Ravenna per la bella opportunità di confronto offerta agli alunni e all’intera comunità scolastica.