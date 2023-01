Valida dalle 00:00 del 20 gennaio 2023 fino alle 00:00 del 21 gennaio 2023.

Allerta GIALLA per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per neve per le province di RA, FC, RN; stato del mare per le province di FE, RA, FC, RN; mareggiate per le province di FE, RA, FC, RN.

Nella giornata di Venerdì 20 Gennaio sono previste nevicate di debole intensità sull’Appennino orientale con accumuli stimati tra 10-20 cm. Sono inoltre previsti rinforzi di vento da nord-est di burrasca moderata (62-74 Km/h ) sulle aree di crinale appenninico, lungo la fascia costiera e sul mare con possibili raffiche di intensità superiore. Dalle ore pomeridiane e serali è previsto l’aumento del moto ondoso con condizioni di mare agitato al largo. Si prevedono condizioni del mare sotto costa che possono generare fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale.

Comune di Ravenna

Dalla mezzanotte di oggi, giovedì 19 gennaio, alla mezzanotte di domani, venerdì 20 gennaio, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta numero 8 per vento, stato del mare e criticità costiera, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è gialla.

Nello specifico, per la giornata di domani sono previsti rinforzi di vento da nord-est di burrasca moderata (62-74 Km/h) anche lungo la fascia costiera e sul mare, con possibili raffiche di intensità superiore. Dalle ore pomeridiane e serali è previsto l’aumento del moto ondoso con condizioni di mare agitato al largo. Si prevedono condizioni del mare sotto costa che possono generare fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento, della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati; non accedere a moli e dighe foranee e prestare particolare attenzione nel caso in cui si acceda alle spiagge.

