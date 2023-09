La Provincia di Ravenna ha reso noto che la circolazione sulla strada provinciale n. 306 “Casolana-Riolese” sarà interrotta in corrispondenza di via Zinzalina in entrambi i sensi di marcia. Il divieto di transito è previsto dalle 8:00 di venerdì 8 settembre fino alle 24:00 di domenica 10 settembre.

La decisione viene dalla necessità di ristabilire quanto prima la corretta viabilità della strada provinciale, ora regolata da un senso unico alternato, garantendo un livello di sicurezza adeguato a chi la percorre. La s.p. 306 infatti, a seguito delle piogge eccezionali di maggio, era stata danneggiata da frane smottamenti e cedimenti del corpo stradale.