Pubblichiamo la nota inviata da Hera per i rifiuti ancora presenti ad Alfonsine, in via Raspona, a seguito della tromba d’aria del luglio scorso:

“A seguito del fortunale che ha colpito il Comune di Alfonsine in data 22 luglio 2023, sono state ricevute oltre 400 richieste di ritiro materiale derivante da tale fenomeno calamitoso. Di queste, circa la metà hanno riguardato il ritiro di amianto e le restanti ritiro di macerie, materiali pseudo-edili, RAEE, ingombrati e vegetale.

Per quanto concerne i ritiri di amianto, possiamo dire che alla data del 21 marzo rimangono circa una ventina di interventi da terminare, alcuni dei quali con grandi volumetrie. Entro la fine del mese di aprile si prevede di terminare i ritiri richiesti entro febbraio 2024.

Di pari passo seguono i ritiri di macerie e pseudo-edili, in grossa parte dipendenti dal riempimento dei big-bags svolti dagli utenti.

È bene precisare che attraverso il canale del QR-code continuano a pervenire nuove richieste di ritiro, ovviamente in quantità molto ridotte rispetto ai mesi scorsi. Il ritiro gratuito a seguito del fortunale è previsto solo per i rifiuti urbani derivanti da edifici, come specificato dall’ordinanza emergenziale n.123 del 27 luglio 2023. Se invece i rifiuti provengono dall’attività di demolizione delle imprese, questi diventano rifiuti speciali e non possono essere ritirati e smaltiti da Hera.

Riguardo alla raccolta rifiuti in via Raspona Hera tiene a precisare che presso l’abitazione di cui si parla nell’articolo sono già stati effettuati interventi di recupero sia di macerie che di rifiuti vegetali nel settembre 2023. Attualmente presso l’abitazione risulta presente un’ impresa edile che si sta occupando della ristrutturazione: come spiegato precedentemente, in questo caso si tratta di rifiuti speciali (macerie, guaine ed eventualmente eternit), quindi il ritiro non è carico di Hera, ma della ditta che starebbe effettuando i lavori. Gli operatori di Hera contteranno comunque l’utente per informarlo sulle corrette modalità di smaltimento e per verificare l’eventuale presenza di altri rifiuti ingombranti o vegetali sempre derivanti da fortunale, che quindi Hera può gestire.

Si ricorda che questo servizio, prenotabile tramite il Servizio Clienti Hera 800 999 500 (numero verde gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18), è dedicato esclusivamente alle utenze che hanno subito danni a causa del fortunale di luglio 2023: Hera e i Comuni interessati si riservano di effettuare verifiche sulle richieste pervenute. È quindi vietato utilizzare questo canale per i rifiuti prodotti dalle ditte durante le lavorazioni a casa.