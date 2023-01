Riapre la piscina comunale. Entro il 13 febbraio dovranno essere presentate le offerte per il nuovo impianto

Riapre la piscina comunale di Ravenna dopo i lavori necessari per la rottura di una conduttura. Nel frattempo il Comune ha pubblicato il bando per la realizzazione del nuovo impianto, su progetto redatto da Arco Lavori. Le proposte andranno presentate entro il 13 febbraio. Quasi 22 milioni di euro l’importo necessario a causa dei rincari nel settore delle costruzioni.

Si procederà in in project financing: 6 milioni e 400 mila euro saranno garantiti dall’ente pubblico, buona parte derivanti dal PNRR. 1 milione e 4 mila euro il costo a carico del Comune, che dovrà garantire anche la fidejussione da 3 milioni e mezzo. Il resto sarà finanziato dall’impresa che si aggiudicherà lavori di costruzione e gestione. Una gestione che si farà forza di una concessione di 25 anni.

Ad Arco Lavori il diritto di pareggiare l’offerta migliore.