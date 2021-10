Il murales di Arianna Marchi

Inaugurato sabato 30 ottobre in via Ravegnana 139 il murales al magazzino della cooperativa Zerocento dedicato alla presidente, scomparsa in primavera, Arianna Marchi.

Alla breve cerimonia hanno preso parte il Sindaco di Faenza, Massimo Isola, il presidente di Zerocento, Stefano Damiani, i rappresentanti del Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza e gli autori dell’opera: Nicola Di Puorto, che ha realizzato il disegno vincitore “Seeds of Love”, e l’artista faentino Kry, che si è occupato della trasposizione in grande formato. Il murales nasce dal bando “Più Buono E Più Bello – Coltivare Arte, Raccogliere Comunità“, costruito insieme al corpo docente dell’indirizzo Artistico del Liceo Torricelli-Ballardini.

La selezione, a cui parteciparono più di 60 bozzetti, richiedeva la progettazione di un elemento decorativo per una delle facciate del magazzino della cooperativa, sito in via Ravegnana a Faenza. I progetti dovevano ispirarsi alla cultura cooperativa, alla storia, alle caratteristiche sociali e all’attività di Zerocento.