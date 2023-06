Riaperto il ponte mobile: torna regolare la viabilità nella zona est della città

Riaperto nella notte fra l’8 e il 9 giugno il ponte mobile sul canale Candiano. Nella mattinata di venerdì 9 giugno la viabilità nella zona della Darsena è così potuta tornare alla normalità. Nell’ultimo mese, con il ponte chiuso per lavori di manutenzione, il traffico nella zona di via Trieste, via Darsena, via delle Industrie, via Chiavica Romea era andato più volte in sofferenza. In realtà a subire ripercussioni è stata tutta la zona est della città, dove, nelle strade, si formavano lunghe code di auto bloccate, a causa dell’imbuto che soprattutto nelle ore di punta si andava a formare in via Darsena da dove transitavano la gran parte dei veicoli che avrebbero invece transitato sul ponte mobile.

Dalla mattinata di venerdì, con l’importante infrastruttura riaperta, il traffico è tornato regolare. Rallentamenti e code rimangono e rimarranno a lungo invece lungo la statale 16, in attesa della fine dei lavori per il riammodernamento dell’Adriatica.