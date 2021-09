I sindacati chiedono un patto per la salute e la sicurezza sul lavoro

Cgil, Cisl e Uil propongono il nuovo Patto per la Salute e la sicurezza sul Lavoro. 3511 gli infortuni denunciati sul lavoro nei primi mesi del 2021. Dati purtroppo in linea con il periodo pre-pandemico. 445 le denunce di malattie professionali. 4 i morti. Il nuovo patto è rivolto a istituzioni locali, enti di controllo, tavolo dell’imprenditoria, prefettura, candidati sindaco affinché le varie richieste vengano presentate da tutto il territorio unito e, sui temi divisori, terze parti possano fungere da intermediari. I primi aggiustamenti richiesti dal patto in poche settimane potrebbero diventare realtà con la compartecipazione di tutti.