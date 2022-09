Dopo il ritrovamento di Ilona, la richiesta di discrezione

Massima discrezione adesso che Ilona tornerà a casa. A chiederlo sono sostanzialmente le autorità e le forze dell’ordine. Ilona Bogus, la 16enne allontanatasi da casa da Alfonsine il 21 luglio scorso e ritrovata nella giornata di ieri dai carabinieri in una località fuori regione, dovrà ora affrontare il proprio percorso con la massima tranquillità. Non è un caso infatti se le forze dell’ordine non hanno voluto far trapelare nessun dettaglio sul suo ritrovamento, nemmeno un’indicazione sul luogo e sulla località dove la ragazza è stata ritrovata.