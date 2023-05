Proseguono senza sosta le attività di salvaguardia e monitoraggio del territorio anche in vista delle possibili criticità che potrebbero derivare dalla nuova ondata di maltempo che sta colpendo in queste ore anche il territorio comunale di Bagnacavallo.

A seguito dell’allerta rossa emanata dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile anche per la giornata di domani, giovedì 11 maggio, si ricorda che è indispensabile la massima attenzione da parte di tutti. In particolare, si raccomanda di limitare gli spostamenti perché la rete stradale potrebbe essere interessata da allagamenti localizzati o presenza di fango che la rende scivolosa e meno sicura.

Tutti coloro che abitano nei pressi dei corsi d’acqua, in modo particolare nelle zone già interessate da allagamenti, sono invitati a mettere in atto tutte le misure di autoprotezione necessarie, portandosi ai piani alti o spostandosi altrove fino al termine dell’emergenza.

Al momento non si riscontrano tuttavia criticità particolarmente rilevanti.

Per emergenze è sempre attivo il numero verde della Polizia Locale 800 072525.

È inoltre operativo il centro di accoglienza predisposto dalla Protezione Civile all’ex Pala Banca di Lugo.

Il numero 0545 280876, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 18, è disponibile per aziende e privati che avessero bisogno di aiuto per sgomberi, pulizie e ripristini.

Chi avesse necessità di sostegno e aiuti di vario tipo, oppure volesse offrire beni o servizi a favore della popolazione colpita dall’alluvione, può rivolgersi allo Sportello Sociale del Comune, al numero 0545 280866.

Fino a domenica 14 maggio a Bagnacavallo sono sospese la sosta a pagamento negli stalli blu e la sosta a disco orario.

La sindaca Eleonora Proni si è riunita in giornata più volte con il Centro Operativo Comunale (Coc), inoltre con il Centro Coordinamento dei Soccorsi (Ccs). In mattinata si è collegata da remoto con il tavolo provinciale di confronto con le associazioni agricole che ha visto la presenza dell’assessore regionale Alessio Mammi, della consigliera Manuela Rontini, dei vertici dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dei Comuni della Romagna Faentina per un primo punto con uno dei settori maggiormente colpiti dall’alluvione.

Info: