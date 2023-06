Grande risultato per Matteo Galassi, Gruppo Sportivo Carabinieri, Circolo della Spada Cervia – Milano Marittima, arrivato secondo a Piacenza nei campionati a squadre di serie B1 con il Gruppo Sportivo Carabinieri insieme ad Enrico Garozzo, Daniel De Mola, Giuseppe Mattia Parisi.

Un piazzamento che è valso la promozione in A2.

La squadra del Gruppo Sportivo Carabinieri ha superato 45-26 il Pentamodena poi la SS Lazio Ariccia 45-37.

La squadra è stata sconfitta soltanto in finale contro la Polisportiva Scherma Bergamo perdendo 42-41, vincendo così la medaglia d’argento.