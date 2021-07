Dopo la sosta forzata dell’anno scorso a causa della pandemia da Coronavirus, torna a Reda la Sagra del Buongustaio, in programma da martedì 17 a lunedì 23 agosto nel campo sportivo parrocchiale della frazione a pochi chilometri da Faenza. Giunta alla 22ª edizione, questa festa tradizionale dell’estate romagnola si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. «Dopo aver riflettuto a lungo, abbiamo deciso di organizzare la sagra per dare un segnale forte di ripresa – commenta Daniele Tassinari, coordinatore dell’organizzazione – La voglia di ricominciare è tanta e ce la metteremo tutta per regalare un momento di convivialità e divertimento come sappiamo fare, naturalmente nel rispetto del mantenimento delle distanze di sicurezza».

Saranno come sempre sette giorni all’insegna della buona cucina romagnola, con una particolare attenzione al prezzo. Nello stand gastronomico ogni sera, dalle 19, si potranno gustare gli ottimi primi fatti a mano, grigliate di carne e freschi piatti estivi. Dopo aver assaggiato la gastronomia del Buongustaio, gli amanti della musica potranno recarsi all’area spettacoli per trascorrere una piacevole serata. Inoltre, tutte le sere non mancherà il grande mercatino delle eccellenze artigiane.

Il programma degli spettacoli – con inizio sempre alle 21,30 – prevede per martedì 17 agosto il liscio dell’orchestra Mirco Gramellini. Mercoledì 18 appuntamento con gli Jbees: un tuffo nella disco music degli anni ’70, ’80 e ’90. Giovedì 19 un classico della Sagra del Buongustaio: i Moka Club. Venerdì altro “must“ della festa di Reda: i Qluedo. Sabato 21 spazio alla tradizione dei ballerini romagnoli con Giorgio e le Magiche Fruste; conduce Penelope Landini, con la partecipazione di Giovanni D’Angella, da Zelig e Colorado. Domenica 22 sarà la volta della musica del Trio Italiano. Infine, lunedì 23 chiusura con la band bolognese dei Joe Dibrutto.

Per info e aggiornamenti: www.sagradelbuongustaio.net