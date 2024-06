Torna dal 21 al 23 giugno il festival musicale Recondita Armonia, dedicato al forte legame tra musica e natura. Tre serate di concerti all’aperto, nei pressi del Centro Visita Rifugio Ca’ Carnè di Brisighella, dove ammirare il tramonto e assistere alle esibizioni di artisti di fama nazionale e internazionale. I concerti sono gratuiti e non occorre prenotarsi.

La rassegna si aprirà venerdì 21 giugno alle 19, alla capanna Scout, con un concerto per pianoforte dal titolo “Un respiro, un suono”. Sul palco, il maestro Maurizio Mastrini, esibitosi negli angoli più estremi del mondo, dalla Carnegie Hall di New York ai panorami desertici.

Il festival proseguirà sabato 22 giugno alle 19, nella Dolina, dove Sanna Van Elst e Bobby Rootveld si esibiranno in brani di Mozart e Paganini intrecciando le proprie voci al flauto dolce, alla chitarra e alle percussioni. Musicisti erranti, Van Elst e Rootveld hanno tenuto più di duemila concerti e attraverso la loro musica amano promuovere un messaggio di pace.

Concluderà la rassegna un’esibizione del Sarti Ensemble e dei Cori Città di Faenza, Jacopo da Bologna e Ada Contavalli, che domenica 23 giugno alle 19, alla capanna Scout, proporranno al pubblico il prologo dei Carmina Burana, Fortuna imperatrix mundi, nel quale è contenuto il celebre brano “O fortuna”, una sequela di imprecazioni contro la sorte, che controlla il destino degli uomini a suo piacimento. Per assistere ai concerti si consiglia di indossare un abbigliamento adeguato e di portare teli o cuscini per sedersi. In caso di maltempo, gli eventi verranno riprogrammati nel Teatro di Riolo Terme.

Durante le tre giornate di Festival si terranno inoltre tre brevi escursioni, con punto di partenza alle 17.45 e rientro al Rifugio Cà Carnè, realizzate in collaborazione con la terza edizione del Festival dei Calanchi e delle Argille Azzurre e l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna. Sarà la guida ambientale escursionistica Sandro Bassi a guidare i partecipanti verso le bellezze della Vena del Gesso Romagnola, recentemente riconosciuta dall’UNESCO tra i luoghi del Patrimonio Mondiale nel sito seriale “Carsismo e grotte nelle Evaporiti dell’Appennino settentrionale”. Per partecipare sono necessarie le scarpe da trekking; il tempo complessivo delle camminate guidate sarà di circa un’ora e non occorre prenotarsi. In occasione del Festival, il Rifugio Cà Carnè resterà aperto per il servizio della cena, previa prenotazione telefonica al numero 0546-81468 o via e-mail a isaporidifontecchio@outlook.com Il festival musicale Recondita Armonia, che quest’anno giunge alla dodicesima edizione, è organizzato dalla scuola di musica Giuseppe Sarti di Faenza, la Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri e con il contributo dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, gestore del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola.