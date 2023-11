Il Comune di Ravenna avvia un nuovo progetto per rendere la città sempre più attrattiva, accogliente, dinamica e internazionale e sempre più visibili le opportunità per i giovani, favorendone così il rientro, l’arrivo e la permanenza sul territorio.

Complessivamente il progetto sperimenterà per due anni un sistema di servizi e attività promozionali, grazie ad un budget complessivo di 212.500 euro. Lo sforzo dell’Amministrazione comunale è sostenuto dalla Regione, che nel 2023 ha varato una innovativa legge sull’attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione e ha cofinanziato dieci progetti per la sperimentazione nei contesti locali di servizi di accoglienza e attrazione dei talenti, tra cui “Ravenna welcomes talents”.

“Il dinamismo economico e socioculturale di un territorio – dichiara Annagiulia Randi, assessora allo Sviluppo economico, politiche europee e cooperazione internazionale – dipende non solo dalla presenza di imprese e investimenti, ma anche dalla capacità di attirare, accogliere e trattenere i giovani, i cosiddetti “talenti”, che sempre più vogliamo vedere arrivare, restare o tornare a Ravenna per seguire percorsi di specializzazione, di ricerca e professionali.

Abbiamo tante realtà – aziende, Tecnopolo, campus universitario, Accademia di belle Arti, Conservatorio e Its, solo per citarne alcune – che offrono opportunità e sono alla ricerca di giovani promettenti, elevate professionalità e specializzazioni; in questo contesto, con il progetto ‘Ravenna welcomes talents’ – il Comune si propone di fare la sua parte per mettere in valore le propensioni all’accoglienza e al buon vivere della città di Ravenna, quale tratto distintivo del nostro territorio, per creare una rete virtuosa di servizi e offrire alle realtà accademiche e produttive locali un’ulteriore opportunità di farsi conoscere a livello internazionale”.

Il progetto del Comune vuole mettere in rete risorse, servizi e potenzialità, creare strumenti semplici ed efficaci di accompagnamento alle giovani e ai giovani che decidono di trasferirsi o rientrare a Ravenna per progetti di studio e di ricerca o per svolgere professioni ad alta specializzazione, avviare start-up e imprese; inoltre il Comune sarà a fianco delle imprese del territorio per far conoscere tutte le opportunità offerte e fare squadra per promuoverle e andare alla ricerca di giovani talentuosi.

Sono molti i soggetti accademici, imprenditoriali, erogatori di servizi che potranno e dovranno collaborare per un obiettivo che è di interesse comune. Anche la cittadinanza e l’associazionismo saranno chiamati a svolgere un ruolo attivo nell’accoglienza.

Tale rete territoriale dovrà contribuire a costruire un servizio innovativo, integrato e a supporto delle persone, basato su semplificazione e comunicazione integrata e interculturale. La permanenza a Ravenna sarà accompagnata continuativamente da attività ed eventi di comunità per avvicinare talenti neoarrivati, comunità e cultura locale, al fine di creare le condizioni per promuovere una prolungata permanenza e renderli ‘ambasciatori’ della città.