Nuovo sit-in alla Ghilana: “Pericolose le modifiche al progetto di urbanizzazione”. Arrivano le telecamere di Report

Le modifiche al progetto di urbanizzazione della Ghilana possono creare un pericolo per i residenti attorno all’orto. Nuovo sit-in di protesta delle realtà ambientaliste contro la costruzione di villette alla villa della Ghilana. Sebbene l’intera area sia stata allagata lo scorso maggio, il progetto di urbanizzazione non si è fermato, ma ha solo subito delle modifiche. Nel frattempo, dopo l’alluvione, sono tornati i ricci, che già erano stati motivo di confronto acceso fra ambientalisti da una parte e Coabi e “La tua casa” dall’altra. Le modifiche del progetto dovranno ora essere votate in consiglio comunale. Del caso si è interessata anche la trasmissione Report, che sta svolgendo un’indagine sul consumo di suolo. L’inchiesta toccherà anche la nuova urbanizzazione a Biancanigo.