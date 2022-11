Ravenna non rinuncia agli eventi natalizi: “Sostegno al centro storico e arricchimento della città”

Albero, luminarie, pista di ghiaccio, videomapping, capanni, il villaggio dell’associazione donatori di sangue e concerti. Il tradizionale programma del periodo natalizio tornerà a Ravenna come prima della pandemia e nonostante la crisi energetica. Durante la presentazione delle tante iniziative che animeranno i mesi di dicembre e gennaio, l’amministrazione comunale ha spiegato la decisione di non rinunciare alle singole peculiarità: sostenere il più possibile il centro storico e i suoi imprenditori, creando un indotto per tutta la città.