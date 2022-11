Il nuovo album di Michele Fenati guarda al passato: “La musica di oggi non lascia niente a chi la ascolta”

“Dall’altra parte del mare”, l’ultimo album di Michele Fenati, arriva sul mercato guardando al passato. La custodia di una VHS conterrà una chiavetta usb con tutte le canzoni in digitale, ma al contempo saranno presenti anche libretti e informazioni. In pratica tutti quegli accessori ai vecchi dischi che oggi l’acquisto della musica via streaming non permette di usufruire ai consumatori. Accompagnato dalla chitarra di Fabrizio Tarroni, è stato lo stesso Michele Fenati oggi a spiegare alla stampa le motivazioni alla base di questa scelta di mercato.

Nell’album presente anche una dedica a Secondo Casadei