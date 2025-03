Sulla base dei risultati odierni del bollettino Liberiamolaria (http://bit.ly/bollettinoaria) da domani, giovedì 29 dicembre, tornano in vigore le misure ordinarie di limitazione alla circolazione: all’interno del centro abitato di Ravenna (area delimitata da apposita segnaletica) dal lunedì al venerdì (eccetto festività) dalle 8.30 alle 18.30 divieto di transito per i veicoli:

– a benzina fino all’euro 2 compreso

– diesel fino all’euro 3 compreso (dall’1 gennaio 2023 il divieto si estende anche ai diesel euro 4, che però potranno circolare, così come gli altri veicoli non conformi, ma non durante le misure emergenziali e le domeniche ecologiche, usufruendo di un bonus di chilometri assegnati su base annuale aderendo al servizio Move-In deliberato dalla Regione Emilia – Romagna; per maggiori informazioni https://bit.ly/rer-move-in)

– a metano-benzina e gpl-benzina fino all’euro 1 compreso

– ciclomotori e motocicli fino all’euro 1 compreso

Nelle domeniche ecologiche (le prossime saranno 8 e 22 gennaio, 12 e 26 febbraio, 12 e 26 marzo, 16 e 23 aprile) si aggiungerà il divieto di circolazione per i veicoli diesel fino all’euro 5 compreso.