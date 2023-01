Lutto nel mondo del calcio: è morto Patrizio Billio, ex calciatore e attuale allenatore dell’Academy del Milan in Kuwait. Ad ucciderlo ieri sera, 23 gennaio, un malore improvviso: un attacco cardiaco che non gli ha lasciato scampo mentre stava giocando a padel con gli amici.

Attualmente era al lavoro con Pietro Vierchowood per il Milan Summer Camp che si terrà fra giugno e luglio a Cortina d’Ampezzo.

Originario di Montebelluna aveva 48 anni e da calciatore ha indossato le maglie di numerose squadre italiane ed estere come centrocampista. Billio ha vissuto i primi anni della sua carriera tra Ravenna, Verona, Casarano e Ternana, tra Serie B e Serie C1 e C2.