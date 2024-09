Vista la situazione causata dagli eventi meteorologici che stanno interessando il territorio, il Comune di Ravenna ha previsto anche per la giornata di domani, venerdì 20 settembre, la chiusura dei servizi educativi, delle scuole di ogni ordine e grado – comprese le Università e l’alta formazione artistica e musicale – dei centri di formazione professionale (IeFP), dei centri ricreativi e di aggregazione giovanile, delle biblioteche e dei musei, dei centri diurni per anziani e disabili e dei centri socio – occupazionali per disabili, degli impianti sportivi. Chiusi anche i cimiteri, parchi, giardini e pinete. Vietato l’accesso alle aree fluviali. Da domani prestare particolare attenzione se si accede all’arenile e alle dighe foranee; possibili i mercati, salvo che non si svolgano in aree soggette ad evacuazioni.