Per il proseguo di un intervento alla rete gas, si comunica la proroga alle modifiche alla viabilità in via Cesarolo fino al 5 novembre. Nel tratto compreso tra via F.lli Rosselli e le vie Fornarina-Testi, sarà vietato il transito per tutti i veicoli eccetto i mezzi di soccorso, di emergenza e dei residenti o frontisti diretti nel tratto interessato ai quali verrà indicato dall’impresa esecutrice dei lavori il percorso opportuno per raggiungere l’abitazione o l’accesso carrabile di destinazione.