Pronto a debuttare il Don Chisciotte del Teatro delle Albe: nuova chiamata pubblica per il Ravenna Festival

Pronto ad andare in scena il Don Chisciotte del Teatro delle Albe. Il nuovo spettacolo ideato e diretto da Ermanna Montanari e Marco Martinelli raccoglie l’eredità della Chiamata Pubblica della Divina Commedia tornando a riproporre la partecipazione della cittadinanza. “Don Chisciotte ad Ardere – opera in fieri 2023” il titolo del nuovo progetto che sarà in scena a Palazzo Malagola, a Ravenna, sempre nel programma del Ravenna Festival, dal 5 al 16 luglio. Come per la Divina Commedia, anche il Don Chisciotte sarà un’opera triennale.