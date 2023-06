“Voglio ringraziare – dichiara il vicesindaco Eugenio Fusignani – la Polizia di Roma Capitale per il prezioso e importante supporto che ha dato alla nostra comunità e alla Polizia locale di Ravenna in seguito all’alluvione che a maggio ha colpito il nostro territorio. Ieri è stato l’ultimo giorno, dopo oltre un mese di collaborazione, in cui 20 unità coordinate dal tenente Di Bella, si sono alternate per svolgere servizi di tutela della sicurezza urbana e per contrastare fenomeni di degrado e sciacallaggio. È stata un’esperienza importante, e per questo ringrazio anche il comandante Giacomini, sia per la nostra Polizia locale sia per la Polizia di Roma Capitale”.