Primo bilancio di Argillà: “Successo clamoroso”

Comune di Fenza e Museo Internazionale delle Ceramiche entusiasti dell’edizione appena conclusa di Argillà. Sono in corso in questi giorni le analisi dei questionari distribuiti durante il festival della ceramica a Faenza. Alle risposte di visitatori e ceramisti presenti da tutte le parti del mondo, vanno aggiunti i datti che si stanno raccogliendo dal territorio. In attesa del bilancio ufficiale, Claudia Casali, direttrice del MIC, ha comunque tracciato un primo bilancio della manifestazione durante Spiaggiati, la trasmissione in streaming di Ravenna e Faenza WebTv.

In compagnia di Maurizio Marchesi, Claudia Casali ha poi anticipato il calendario dei prossimi eventi al Museo Internazionale delle Ceramiche, a cominciare dalla mostra appena inaugurata: “Superfici d’autore”