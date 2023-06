È stato presentato dal gruppo del Movimento 5 Stelle e accettato dai proponenti un emendamento alla mozione depositata da PD e insieme per Lugo per rendere completamente trasparente il lavoro delle commissioni consiliari di dipartimento a partire da quelle che verranno convocate per discutere dei fatti alluvionali. Si tratta di una modifica sostanziale che, a questo punto, in virtù dell’apertura alla fruizione delle commissioni con le stesse modalità del consiglio istituisce anche a Lugo un percorso di dibattito sul modello di quanto fatto in altri territori, per esempio a Faenza, e utilizza uno strumento già presente per garantire massima celerità nell’avvio dei lavori.

Alla luce dell’impegno del PD e della maggioranza nel predisporre un percorso trasparente e fruibile a tutti i cittadini oltre che maggiormente inclusivo nelle commissioni dipartimentali, viene a decadere il senso di una commissione di inchiesta, strumento che non garantisce la presenza di tutti i gruppi e prevede per regolamento sedute segrete e solo un verbale alla fine del ciclo di lavoro. Per il Movimento 5 Stelle da sempre la partecipazione e l’informazione attiva dei cittadini rappresenta un obiettivo fondamentale per il quale sono state portate avanti battaglie importanti, su questo si è trovata una proficua convergenza con il Partito Democratico.

‘’Siamo contenti che la proposta fatta di un percorso nelle commissioni dipartimentali – dichiara il capogruppo del PD Rossato – sia stata accolta anche da alcuni gruppi di minoranza in uno spirito di collaborazione e condivisione per costruire un ciclo di commissioni esaustive e veramente trasparente.’’

‘’La collaborazione e la mediazione – Dichiara il capogruppo del M5S Marchiani – sono la base di una sana vita politica, in questo caso si pongono le premesse per una sempre più trasparente amministrazione che vogliamo nei nostri comuni.’