Ciclabile di Punta Marina: nuove piante messe a dimora dopo l’errore degli abbattimenti

Azimut sta mettendo a dimora nuove piante lungo la ciclabile di via Canale Molinetto che collega Ravenna a Punta Marina. Nei giorni scorsi molti degli esemplari di ligustro e alloro, che erano stati posizionati lungo il percorso per il progetto “A-mare nel verde”, erano stati abbattuti per errore durante le operazioni di sfalcio dell’erba. Delle cento piante presenti, se n’erano salvate poco più di una ventina. Molte di quelle piante erano state adottate da alcuni ravennati che se ne prendevano cura dopo averle dedicate a persone care. Visto il clamore suscitato dall’abbattimento, Legambiente spera ora che molti più ravennati tornino ad adottare il percorso verde.