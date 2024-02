Ponte Bailey: il cantiere entra nella sua fase più intensa. La prossima settimana arriva la nuova struttura

Entra nella sua fase più intensa il cantiere per la costruzione del ponte Bailey sul fiume Lamone. Nella giornata di martedì 20 febbraio, infatti, dovrebbero terminare le prove di carico dei pali di fondazione. La prossima settimana, intorno al 28 febbraio, arriverà la struttura vera e propria del ponte e ne inizierà la costruzione. 3-4 settimane di lavoro per completare la nuova via che offrirà la possibilità ai veicoli a motore di raggiungere il borgo. Dovranno essere realizzate anche le scogliere per garantire all’argine una maggior resistenza all’azione erosiva dell’acqua del fiume.

Sempre in questi giorni inizierà il cantiere della nuova rotatoria all’incrocio fra via Renaccio e via Lapi. L’accesso al ponte Bailey infatti sarà possibile unicamente da via Renaccio.