Pioggia costante da stamattina: monitoraggio per frane e fiumi

Piove ininterrottamente sulla provincia di Ravenna di stamattina. Rovesci a tratti intensi. Sulla Romagna Faentina le precipitazioni maggiori si sono registrate intorno alle 14. Il fenomeno nel corso del pomeriggio si è poi spostato verso Ravenna.

Nelle zone colpite dagli allagamenti per lo più i residenti rimangono in casa a continuare a pulire salotti, cucine, stanze da letto, bagni ancora segnati dal fango, mentre continua il servizio di ritiro dei beni andati distrutti. Dopo l’allerta rossa diffusa dalla protezione civile nel pomeriggio di martedì, il Comune di Faenza ha diffuso volantini con un memorandum dei comportamenti da seguire. Il presidente della Provincia Michele de Pascale ha sottolineato durante la conferenza stampa in Prefettura sempre di martedì come le prime ore di maltempo fossero il momento ideale per allontanare dai luoghi ormai ritenuti potenzialmente pericolosi auto e altri beni salvabili, per chi ne possiede ancora. Sempre a Faenza, fino a domenica, sarà consentita la sosta gratuita in tutti gli stalli blu della città.