“In una sala Ragazzini (gentilmente concessa dai Padri Francescani, che hanno richiamato l’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco nel dare il benvenuto) gremita di partecipanti, si è svolta la sera di martedi 20 settembre l’incontro “Liberarsi dal fossile – Se non ora quando ?” organizzato dal Coordinamento ravennate “Per il Clima – Fuori dal Fossile”, Legambiente Circolo Matelda di Ravenna e Fridays for Future. Con la massima attenzione e fino a tarda ora, sono state ascoltate le relazioni della professoressa Margherita Venturi dell’ Università di Bologna, di Sauro Pari esperto di biologia marina e Presidente della Fondazione Cetacea, di Mario Agostinelli, ricercatore e sindacalista, portavoce dell’ Associazione Laudato Si’, e di Massimo Serafini, storico attivista ambientalista e dirigente di Legambiente. La serata è stata condotta da Marina Mannucci, attivista di “Per il Clima – Fuori dal Fossile” e dell’ associazione FemminileMaschilePlurale, che aderisce alla campagna ecologista. Molte le persone che nell’ occasione si sono avvicinate per la prima volta all’ iniziativa ecologista.

Sono state ribadite da punti di vista differenti non solo le ragioni del no ai rigassificatori di prossima realizzazione a Ravenna e in altre parti del Paese, ma anche i motivi per cui è urgente che ovunque si sviluppi un piano di azione per la fuoriuscita, graduale ma inequivocalbile, dal modello estrattivista e dalla dipendenza dal gas e dalle altre fonti fossili. Senza dimenticare di ribadire l’ opposizione al ritorno al nucleare come possibilità per affrontare i problemi energetici.

In continuità e in convergenza con le varie mobilitazioni che si stanno sviluppando in questo periodo, sono stati fissati alcuni importanti appuntamenti per le prossime settimane. Innanzi tutto le organizzazioni proponenti invitano la cittadinanza a prendere parte, in tutte le forme possibili, alla giornata mondiale indetta dai Fridays for Future per venerdi 23 settembre. A Ravenna, si terrà un presidio in Piazza del Popolo, con inizio alle ore 9,30, al quale “Per il Clma – Fuori dal Fossile” e Legambiente daranno il proprio contributo.

Un’altra importante scadenza sarà quella di martedi 4 ottobre, alle ore 18, presso la Parrocchia di San Simone e Giuda, in via Antica Milizia, per l’ avvio di un progetto di costituzione delle comunità solari, come risposta dal basso sia alla crisi energetica e al rialzo inaccettabile delle bollette, sia come strada per il superamento del sitema dei fossili.”