Presentato il calendario di Formula 1 del 2023. 24 i Gran Premi in programma in tutto il mondo, nuove sedi e ancora più gare per il principale campionato automobilistico del mondo.

“La Formula 1 ha una domanda senza precedenti di ospitare gare ed è importante trovare il giusto equilibrio per l’intero sport. Siamo molto soddisfatti del forte slancio che la Formula 1 sta vivendo ed è un’ottima notizia quella di poter portare ai nostri appassionati un mix di nuove entusiasmanti località come Las Vegas e sedi molto amate in Europa, Asia e America” le parole di Stefano Domenicali, CEO di Formula One Group, al momento della presentazione.

Il Gran Premio di Imola, Gran Premio dell’Emilia-Romagna, sarà in programma il 21 maggio, due settimane dopo Miami e una settimana prima del riconfermato Gran Premio di Monaco. Sarà la settima gara in calendario e la prima nel Vecchio Continente.