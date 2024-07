Il tradizionale concerto di Ferragosto in centro a Faenza quest’anno avrà alcune novità, giocoforza a causa del cantiere che ancora oggi interesse piazza della Molinella, dove tradizionalmente era organizzata l’esibizione. Novità anche nella formazione che salirà sul palco.

La serata si terrà mercoledì 14 agosto, a partire dalle 21, in piazza della Libertà, di fronte al duomo. L’ingresso è ad offerta libera. Il concerto quest’anno prevede l’esibizione di Gaetano Barbarito, presente fin dalla prima edizione, insieme a Raffaele Montanari, sempre presente anch’egli a tutte le edizioni di Ferragosto sotto le Stelle, Andrea Morelli alla chitarra, storico chitarrista di Cesare Cremonini, Vittorio Bonetti al pianoforte e Daniele Cicognani, batterista del Trio Italiano e altre band. Ospiti della serata saranno Le Ombre.

Ad aprire il concerto saranno invece due giovani del territorio: la cantautrice Isabella Del Fagio, vincitrice del Premio Emergenti Sotto le Stelle di Lucio, dedicato a Lucio Dalla, e Emanuele Tedaldi, vincitore del Pavone d’Oro 2022 e attuale cantante dei Santa Balera, l’orchestra della Gen Z del Liscio. Ad intervallare il programma musicale sono previsti interventi in dialetto dello scrittore e poeta Alfonso Nadiani.

Ma la settimana di Ferragosto non si ferma qui a Faenza: venerdi 16 agosto si esibirà, sempre nella stessa location, alle ore 21, il duo composto da Piergiacomo Zauli e Donata Donati, all’insegna della storia delle Canzoni italiane prima del Festival di Sanremo, mentre sabato 17 agosto concerto di Roger. Serate sempre a ingresso a offerta libera.

Il Ferragosto sotto le Stelle , come il Brindisi di Capodanno sotto la Torre dell’Orologio, è a cura di Materiali Musicali, in collaborazione con la Casa della Musica e il Comune di Faenza.